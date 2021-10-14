Граждан России могут лишить права выбирать управляющую компанию

Жильцы многоквартирных домов могут потерять право на выбор управляющей компании (УК), эти полномочия могут передать регоператорам по управлению жильем, 14 октября сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Торгово-промышленной палаты (ТПП).
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