Под норвежским ледником нашли остатки древних лыж

В последние годы таяние ледников несколько раз стало источником уникальных археологических находок. Один из наиболее ярких примеров — недавнее исследование в Норвегии, где изменения климата привели к отступлению ледника в районе Лендбрин.
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