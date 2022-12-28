Астраханец вырубил ясеней на 1,7 млн рублей

Над мужчиной недавно состоялся суд - его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, астраханец в феврале этого года вырубил 161 дерево породы ясень на территории Правобережного лесничества в Енотаевском районе вблизи с.
Над мужчиной недавно состоялся суд - его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, астраханец в феврале этого года вырубил 161 дерево породы ясень на территории Правобережного лесничества в Енотаевском районе вблизи с.
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