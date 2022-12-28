Пункт-А

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а что наши полицаи могут?! только деньги брать! это ж не милиция, чтоб работать по совести!Вандалы продолжаю...
  • Татьяна неструева
    а мы еще  упрекаем и возмущаемся  полякам и литовцам .сами на себя бы посмтрелиВандалы продолжаю...
  • Svetlana Rudnitckay
    Да показуха одна. Если бы с таким же энтузиазмом строили дороги как языками чешут и рапортуют, то давно бы эти дороги...Игорь Бабушкин: Д...

Астраханец вырубил ясеней на 1,7 млн рублей

Астраханец вырубил ясеней на 1,7 млн рублей

Над мужчиной недавно состоялся суд - его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, астраханец в феврале этого года вырубил 161 дерево породы ясень на территории Правобережного лесничества в Енотаевском районе вблизи с.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх