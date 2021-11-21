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Три человека пострадали при стрельбе в аэропорту в США

Три человека пострадали при стрельбе в аэропорту в США

Не менее трех человек получили ранения в международном аэропорту американского города Атланта (штат Джорджия), где один из пассажиров во время досмотра выстрелил из пистолета, 20 ноября сообщает пресс-служба Управления транспортной безопасности США.

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