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Тебас о Мбаппе: «Реал» без Килиана выиграл Ла Лигу за 4 тура до конца. Но это не значит, что с ним они победят за 8 туров до конца. Такого не случится»

Тебас о Мбаппе: «Реал» без Килиана выиграл Ла Лигу за 4 тура до конца. Но это не значит, что с ним они победят за 8 туров до конца. Такого не случится»

«Приход звездного футболиста не всегда означает, что команда стала лучше. Есть и другие факторы. Тони Кроос и Начо не продолжать играть за команду.

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