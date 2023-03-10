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Глава комитета сената заявил о способности США заместить российский газ в Европе

Глава комитета сената заявил о способности США заместить российский газ в Европе

США имеют возможность полностью заменить российские нефть и газ в Европе. Об этом 10 марта рассказал глава комитета по энергетике и природных ресурсов американского сената Джо Манчин на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.

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