Лавров заявил о возможном военном ответе России на учения НАТО в Арктике

Россия заявила о готовности защищать свои интересы в Арктике, включая военные аспекты. Об этом в интервью для проекта «Советский прорыв» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии