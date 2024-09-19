Лавров заявил о возможном военном ответе России на учения НАТО в Арктике

Россия заявила о готовности защищать свои интересы в Арктике, включая военные аспекты. Об этом в интервью для проекта «Советский прорыв» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.