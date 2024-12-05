Warhammer 40,000: Space Marine 2 стал шутером от первого лица благодаря новому моду Вы когд...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стал шутером от первого лица благодаря новому модуВы когда-нибудь хотели, чтобы Warhammer 40,000: Space Marine 2 была в жанре FPS? Что ж, вы не одиноки: фанат, известный как unreal_dev на Reddit и WarhammerWorkshop на Nexus Mods, решил сделать мод от первого лица… источник#Reddit.