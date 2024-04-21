Русская весна
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Русская весна

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При штурме Очеретино «Отважные» уничтожили группу предателей-нацистов из РДК (ВИДЕО 18+)

При штурме Очеретино «Отважные» уничтожили группу предателей-нацистов из РДК (ВИДЕО 18+)

При штурме Очеретино группировка «О» Армии России уничтожила предателей-нацистов из РДК*. После боя под Авдеевкой наши бойцы обнаружили у убитых боевиков российские паспорта, сами они были экипированы по стандартам НАТО.

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Комментарии
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Л
Людмила
Хочу верить, что был задействован СМЕРШ...нашли себе твари пристанище....земля всех примет, БОГ нет.
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9 час.

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