При штурме Очеретино группировка «О» Армии России уничтожила предателей-нацистов из РДК*. После боя под Авдеевкой наши бойцы обнаружили у убитых боевиков российские паспорта, сами они были экипированы по стандартам НАТО.
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