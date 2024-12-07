Губернатор Кузбасса предупредил о закрытии кемеровского аэропорта в 2025 году

На время закрытия аэропорта губернатор предложил использовать аэропорт Новокузнецка.Губернатор Илья Середюк напомнил, что в 2025 году на несколько месяцев закроется на ремонт взлетно-посадочная полоса аэропорта «Алексей Леонов» в Кемерове.