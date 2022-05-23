Потрясающие портреты диких животных

Фотограф Педро Харке Кребсом делает потрясающие портреты животных. Тигр: Черный барс: Выдры: Азиатские слоны: Панда: Евразийский волк: Каракалы: Филин: Ягуар: Снежный барс: Лев: Пиренейская рысь: Лев: Синеухие красные лори: Ягуар: Индийский носорог: Бородатая неясыть: Бенгальские тигры: Восточные колобусы: Ягуар: Казуары: Ягуар: Лошадь: Суматранский орангутан: 20 Лев: Мандрил: Бенгальский тигр: Варан Сальвадора: Ягуар: Западная равнинная горилла: Лев: Красный ибис: Также смотрите: Adblock test (Why?).