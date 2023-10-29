Ван И: для организации встречи Байдена и Си Цзиньпина нужны усилия обеих стран

Руководитель министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китаю и США могут потребоваться совместные усилия, чтобы организовать встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско.
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