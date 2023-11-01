Банк «ФК Открытие» хочет удвоить сумму иска к Goldman Sachs

Банк «ФК Открытие» попросил российский суд удвоить сумму его иска к Goldman Sachs – с 614,7 млн рублей до 1,2 млрд рублей – на случай неисполнения решения суда со стороны компаний американской финансовой группы.
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