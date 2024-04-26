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Что будет, если художник объединит природу, человека и цифровую реальность

Что будет, если художник объединит природу, человека и цифровую реальность

Готовы выпустить наружу свои самые дикие фантазии? Посмотрите, что творит американский цифровой художник Маркус Конже (Marcus Conge), который соединяет природное и искусственное, противопоставляя природе человека.

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