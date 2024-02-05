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Сенат США наконец согласовал законопроект о помощи Украине. Байден просит Конгресс быстро его принять

Автор фото, EPA Американские сенаторы согласовали долгожданный двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму 118 млрд долларов, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.

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