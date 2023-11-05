Компания ABT показала процесс создания суперуниверсалов ABT RS 6 Legacy Edition

Весной 2023 года состоялась премьера ABT RS 6 Legacy Edition — построенный на базе заводского универсала Audi RS 6 Avant performancе проект посвящён юбилею модели и является одним из самых мощных автомобилей, когда-либо выпущенных в Кемптене.
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