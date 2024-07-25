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Кухня и дом

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    Ха ха.Таже яичница,вид сбоку😁.Заголовок-отстой.Хватит есть по ут...

Лето в самом разгаре, и можно украшать дом свежими цветами, красивыми летними букетами и цветочными композициями

Лето в самом разгаре, и можно украшать дом свежими цветами, красивыми летними букетами и цветочными композициями

﻿﻿Ваза из серии Primate, дизайн Елены Салмистраро для Bosa. Что может быть лучше летом, чем наполнить дом свежесорванными цветами из сада или украсить комнату букетами, купленными по дороге домой с работы? Сады, полевые цветы, травы, красивые стволы и ветки деревьев – все это теперь в изобилии присутствует вокруг вас и станет отличным украшением вашего интерьера.

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