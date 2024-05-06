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Автомобили с пробегом в России продолжают дешеветь третий месяц подряд

Автомобили с пробегом в России продолжают дешеветь третий месяц подряд

На основе данных из объявлений о продаже легковых автомобилей в апреле 2024 года сервис «Авто.ру Оценка» зафиксировал снижение средней стоимости машин с пробегом третий месяц подряд, тогда как на новые автомобили цены вновь начали повышаться.

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