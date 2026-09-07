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19-й полёт для этой ракеты Falcon 9 и 103-й для семейства в 2026 году. На орбиту доставили новую партию спутников Starlink

19-й полёт для этой ракеты Falcon 9 и 103-й для семейства в 2026 году. На орбиту доставили новую партию спутников Starlink

80 из них были посвящены развитию группировки Starlink SpaceX 6 сентября успешно вывела на низкую околоземную орбиту ещё 27 спутников Starlink.

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