Россия: Поздно вечером украинские беспилотники атаковали порт Сочи в Краснодарском крае. Власти ограничили полеты в международном аэропорту Сочи (AER/URSS) из соображений безопасности.
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