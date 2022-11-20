Обозреватель Эндрю Корибко опубликовал на сайте Института мира и процветания Рона Пола (США) статью, в которой утверждает, что украинские власти вместе с президентом страны Владимиром Зеленским намерены обманом развязать Третью мировую войну.
Обозреватель Эндрю Корибко опубликовал на сайте Института мира и процветания Рона Пола (США) статью, в которой утверждает, что украинские власти вместе с президентом страны Владимиром Зеленским намерены обманом развязать Третью мировую войну.
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