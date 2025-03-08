Володин: вряд ли человечество смогло достичь так много, если бы не было женщин

Вряд ли человечество смогло достичь так много, если бы не было женщин. Об этом заявил председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин в видеопоздравлении с 8 Марта, которое появилось в Telegram-канале политика.
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