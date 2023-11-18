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Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забросил шайбу в матче АХЛ. Он 1-й вратарь в истории лиги с 2 голами за карьеру

Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забросил шайбу в матче АХЛ. Он 1-й вратарь в истории лиги с 2 голами за карьеру

Голкипер отличился в матче между «Уилкс-Бэрри» и «Провиденсом» (4:2), поразив пустые ворота соперника на 59-й минуте.

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