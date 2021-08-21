За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такоеМосква - 1852Санкт-Петербург - 1665Московская область - 1119Свердловская область - 519Нижегородская область - 502Ростовская область - 490Пермский край - 474Воронежская область - 465Красноярский край - 447Самарская область - 442Иркутская область - 402Омская область - 390Челябинская область - 382Республика Крым - 359Оренбургская область - 350Ставропольский край - 349Волгоградская область - 346Хабаровский край - 312Республика Башкортостан - 294Ульяновская область - 291Астраханская область - 289Алтайский край - 270Архангельская область - 269Тюменская область - 264Республика Коми - 261Краснодарский край - 258Саратовская область - 245Приморский край - 244Пензенская область - 240Забайкальский край - 237Вологодская область - 229Севастополь - 227Ленинградская область - 225Липецкая область - 223Удмуртская Республика - 220Тверская область - 215Ярославская область - 193Республика Дагестан - 193Владимирская область - 192Брянская область - 191Курская область - 188Новосибирская область - 185Кемеровская область - 182Мурманская область - 181Калининградская область - 178Республика Карелия - 175Чеченская Республика - 168Республика Хакасия - 163Ханты-Мансийский автономный округ - 163Республика Саха (Якутия) - 147Белгородская область - 145Курганская область - 133Амурская область - 132Смоленская область - 131Тульская область - 128Ямало-Ненецкий автономный округ - 126Новгородская область - 124Ивановская область - 124Калужская область - 121Рязанская область - 121Костромская область - 119Кировская область - 118Томская область - 114Псковская область - 105Республика Калмыкия - 103Республика Бурятия - 103Сахалинская область - 102Орловская область - 101Республика Тыва - 99Тамбовская область - 92Кабардино-Балкарская Республика - 90Республика Чувашия - 78Республика Северная Осетия-Алания - 73Республика Ингушетия - 69Республика Мордовия - 69Республика Марий Эл - 61Республика Адыгея - 60Республика Татарстан - 53Камчатский край - 52Карачаево-Черкесская Республика - 52Еврейская автономная область - 42Республика Алтай - 42Магаданская область - 27Чукотский автономный округ - 16Ненецкий автономный округ - 10В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 726 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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