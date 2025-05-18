"Принцесса" в Германии сказала: "Я с Украины". Собеседование с ней сразу закончили

АндрейБорков

Все верно, все правильно, укропитеки они такие, очень хотят, что бы у них все было, а сами хрен чего хотят делать. Немчура на тех же укропитеков смотрит с точки зрения истинных арийцев, то есть для немчуры укропитеки люди 2-го сорта, в лучшем случае, и эти человекообразные не хотят работать! Для немчуры это неприемлемо, они немного потерпели такой расклад по команде своих правителей, но терпения на долго не хватило. Это все вполне закономерно, особенно у немчуры.