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"Принцесса" в Германии сказала: "Я с Украины". Собеседование с ней сразу закончили

"Принцесса" в Германии сказала: "Я с Украины". Собеседование с ней сразу закончили

В соцсетях набирает популярность видео с беженкой из Украины, которая рассказывает о неудачном собеседовании в Германии.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все верно, все правильно, укропитеки они такие, очень хотят, что бы у них все было, а сами хрен чего хотят делать. Немчура на тех же укропитеков смотрит с точки зрения истинных арийцев, то есть для немчуры укропитеки люди 2-го сорта, в лучшем случае, и эти человекообразные не хотят работать! Для немчуры это неприемлемо, они немного потерпели такой расклад по команде своих правителей, но терпения на долго не хватило. Это все вполне закономерно, особенно у немчуры.
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