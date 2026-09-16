Mysterious Illness Striking Young Workers In The South Doctors at Harris County's public hospitals have spent more than a decade treating an unusual group of dialysis patients, men in their 20s and 30s who work outdoors and whose kidneys have failed without a clear medical explanation, Fox News reports, following a Texas Monthly investigation.
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