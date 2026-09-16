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Zero Hedge

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Mysterious Illness Striking Young Workers In The South

Mysterious Illness Striking Young Workers In The South

Mysterious Illness Striking Young Workers In The South Doctors at Harris County's public hospitals have spent more than a decade treating an unusual group of dialysis patients, men in their 20s and 30s who work outdoors and whose kidneys have failed without a clear medical explanation, Fox News reports, following a Texas Monthly investigation.

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