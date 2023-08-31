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Остин Ривз: «Все, что со мной произошло в этом году, вполне заслуженно»

Атакующий защитник сборной США и «Лейкерс» Остин Ривз считает, что заслужил успех, которого он добился в этом году.

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