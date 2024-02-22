Сергей Бабурин: Безоговорочная денацификация Украины вернет в Европу мир

Освобождение российскими военными Авдеевки и прилегающих к ней территорий, сам ход военной операции России на Украине, равно как и вторая годовщина начала СВО, ставят перед народами и общественным мнением Украины, России, всего мира вопрос об условиях завершения Россией её специальной военной операции на территории Украины.
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