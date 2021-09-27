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В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

В Иркутской области 60-летний мужчина за рулем Toyota Succeed сбил пятерых учащихся школы в Усть-Куте.

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Nikolai Baranixin
Наверное, будет "расследование"?(года на три). "Следствие". Исследование биографии преступника? Его успехи в школе(был лучшим в классе по чистописанию). Членство в обществе "зеленых".Активный член профсоюза. А на фонарь, сразу и немедленно -слабо?

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