В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

Общественная служба новостейПолитикаВ Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьниковВ Иркутской области 60-летний мужчина за рулем Toyota Succeed сбил пятерых учащихся школы в Усть-Куте.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinНаверное, будет "расследование"?(года на три). "Следствие". Исследование биографии преступника? Его успехи в школе(был лучшим в классе по чистописанию). Членство в обществе "зеленых".Активный член профсоюза. А на фонарь, сразу и немедленно -слабо?Комментировать
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