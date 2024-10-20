Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Токаев как есть: почему не стоит записывать Казахстан в недруги

Токаев как есть: почему не стоит записывать Казахстан в недруги

О позиции соседнего государства – обозреватель «Абзаца» Роман Носиков. Российские патриоты снова расстроены.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Уже же проверяли, можно сказать, хорошенько проверили, причём на собственной шкуре: дружба между государствами не работает в обе стороны: обычно один дает, а другой получает, извлекая выгоду  исключительно для себя... Взаимная заинтересованность, взаимовыгодные политические, военные, экономические связи - это более весомые аргументы для построения отношений между независимыми государствами.
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14 час.
W
Walery
Казахскую феодальную реальность в России никто не знает.  Как только случись типа Россия споткнется на Юго-Западе казахи немедленно вставят ей нож в спину.
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9 час.
VC
VLADIMIR CHERNYSHOV
Токаева можно понять. И ведёт он себя подобающе бывшему сотруднику КГБ. Но вся проблема в том, что в республике процветает махровый национализм, русофобия, молодёжь ещё со школьной скамьи воспитывают в духе ненависти к русским и России и идолопоклоничество перед Западом. Забывая о том, что мы соседи и вместе прожили несколько столетий. Забывая, что имено Россия построила в Казахстане всё то, что он имеет, 43 города и все сёла и аулы, железные дороги и аэропорты. Всё население грамотное. А теперь идёт охаивание советского прошлого и вешают на русских только нехорошие ярлыки... Допустим Токаев действует правильно, а подумайте, что будет потом. По мановению палочки Токаев скажет, да всё это было игрой и теперь народ должен думать иначе. Так быстро сознание народа не переделаешь и на это потребуется не одно поколение.
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7 час.

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