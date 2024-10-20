Токаев как есть: почему не стоит записывать Казахстан в недруги

ТМ Уже же проверяли, можно сказать, хорошенько проверили, причём на собственной шкуре: дружба между государствами не работает в обе стороны: обычно один дает, а другой получает, извлекая выгоду исключительно для себя... Взаимная заинтересованность, взаимовыгодные политические, военные, экономические связи - это более весомые аргументы для построения отношений между независимыми государствами.

VC

VLADIMIR CHERNYSHOV

Токаева можно понять. И ведёт он себя подобающе бывшему сотруднику КГБ. Но вся проблема в том, что в республике процветает махровый национализм, русофобия, молодёжь ещё со школьной скамьи воспитывают в духе ненависти к русским и России и идолопоклоничество перед Западом. Забывая о том, что мы соседи и вместе прожили несколько столетий. Забывая, что имено Россия построила в Казахстане всё то, что он имеет, 43 города и все сёла и аулы, железные дороги и аэропорты. Всё население грамотное. А теперь идёт охаивание советского прошлого и вешают на русских только нехорошие ярлыки... Допустим Токаев действует правильно, а подумайте, что будет потом. По мановению палочки Токаев скажет, да всё это было игрой и теперь народ должен думать иначе. Так быстро сознание народа не переделаешь и на это потребуется не одно поколение.