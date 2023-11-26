В Иране казнили 17-летнего подростка, осужденного за убийство в драке

Правозащитные организации Hengaw и Iran Human Rights (IHR), базирующиеся в Норвегии, и персоязычный спутниковый телеканал Iran International сообщили о состоявшейся в Иране казни 17-летнего подростка, признанного виновным в убийстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии