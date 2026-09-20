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Волосы больше не хотят быть скромными: 5 главных трендов сезона весна–лето 2027

Волосы больше не хотят быть скромными: 5 главных трендов сезона весна–лето 2027

Несколько сезонов подряд волосы словно старались не вмешиваться в образ: идеально гладкие, убранные назад, с безупречным центральным пробором.

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