RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 529 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    Он уже вызывал... только Путин уже дал четкий и ясный ответ. Но наркоша этого до сих пор не понял..А что ещё от нарко...Депутат Рады Дуби...
  • юрий серебренников
    У меня брат под Кандагаром возле подбитого БТРа с тремя сослуживцами, каждый был тяжело ранен,дождались и подорвали...«Время рассказыва...
  • юрий серебренников
    Я отказываюсь И БУДУ добиваться , что бы это ничтожество село до конца жизни!!!«Время рассказыва...

Борьба «Краснодара» и «Зенита» за золото и разборки ЦСКА и «Спартака» с аутсайдерами: главные интриги 30-го тура РПЛ

Борьба «Краснодара» и «Зенита» за золото и разборки ЦСКА и «Спартака» с аутсайдерами: главные интриги 30-го тура РПЛ

В субботу, 24 мая, «Краснодар» и «Зенит» в заочной борьбе определят чемпиона России по футболу. В случае успеха подопечные Мурада Мусаева впервые завоюют титул и прервут шестилетнюю гегемонию петербуржцев, попутно подпортив им празднование столетия клуба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх