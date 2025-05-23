Борьба «Краснодара» и «Зенита» за золото и разборки ЦСКА и «Спартака» с аутсайдерами: главные интриги 30-го тура РПЛ

В субботу, 24 мая, «Краснодар» и «Зенит» в заочной борьбе определят чемпиона России по футболу. В случае успеха подопечные Мурада Мусаева впервые завоюют титул и прервут шестилетнюю гегемонию петербуржцев, попутно подпортив им празднование столетия клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии