Борьба «Краснодара» и «Зенита» за золото и разборки ЦСКА и «Спартака» с аутсайдерами: главные интриги 30-го тура РПЛ

В субботу, 24 мая, «Краснодар» и «Зенит» в заочной борьбе определят чемпиона России по футболу. В случае успеха подопечные Мурада Мусаева впервые завоюют титул и прервут шестилетнюю гегемонию петербуржцев, попутно подпортив им празднование столетия клуба.