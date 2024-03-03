Сомнолог Гломадо рассказала, как лечить храп

Врач-сомнолог, оториноларинголог Сомнологического центра Клиник СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Анастасия Гломадо рассказала RT о современных методах лечения храпа.
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