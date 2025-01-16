Кандидат медицинских наук рассказала о пользе и вреде свекольного сока для здоровья

Ижевск. Удмуртия. Полезен или вреден свекольный сок, правда ли он снижает артериальное давление и может ли привести к мочекаменной болезни? На эти и другие вопросы ответила Мария Жарова – кандидат медицинских наук, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Исследовательского медуниверситета имени Пирогова.
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