Кандидат медицинских наук рассказала о пользе и вреде свекольного сока для здоровья

Ижевск. Удмуртия. Полезен или вреден свекольный сок, правда ли он снижает артериальное давление и может ли привести к мочекаменной болезни? На эти и другие вопросы ответила Мария Жарова – кандидат медицинских наук, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Исследовательского медуниверситета имени Пирогова.