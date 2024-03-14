Гоночную трассу подвинут. Зрители увидят, как оленеводы управляют упряжками

В окружной столице 23 и 24 марта пройдёт главный весенний праздник на Ямале – День оленевода. Что будет нового в спортивной его части, рассказал медиацентру «Салехард» начальник управления по физической культуре и спорту города Артур Абдулмеджидов.
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