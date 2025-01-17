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Шпионил на Украину: в Крыму задержан мужчина, собиравший данные о Черноморском флоте и ПВО

Шпионил на Украину: в Крыму задержан мужчина, собиравший данные о Черноморском флоте и ПВО

Гражданина Российской Федерации подозревается в государственной измене. К настоящему времени известно о том, что житель Севастополя «инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера «Telegram», координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности».

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