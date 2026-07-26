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Беспроводной сенсор Northwestern следит за лимфедемой дистанционно

Беспроводной сенсор Northwestern следит за лимфедемой дистанционно

Лимфедема — хронический отёк мягких тканей, вызванный повреждением лимфатических сосудов — одна из наиболее частых проблем у онкологических пациентов после лечения, а также у людей с генетическими нарушениями или перенесённой инфекцией.

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