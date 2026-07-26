Беспроводной сенсор Northwestern следит за лимфедемой дистанционно

Лимфедема — хронический отёк мягких тканей, вызванный повреждением лимфатических сосудов — одна из наиболее частых проблем у онкологических пациентов после лечения, а также у людей с генетическими нарушениями или перенесённой инфекцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии