1 комнатная квартира 38кв.м проспект Мира Ворошиловский район в Донецке - 3 100 000 руб

Продам квартиру студию в центре Донецка ,выполнен дизайнерский ремонт европейскими качественными стройматериалами ,продаю с мебелью и всей бытовой техникой Дом кирпичный средний подъезд ,в квартире прописанных и долгов нет .
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