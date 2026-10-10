✍️ Высокие баллы ЕГЭ хотят учитывать по-новому. Минобрнауки предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за экзамен, который был хорошо сдан, но его результаты не были использованы для поступления.
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