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✍️ Высокие баллы ЕГЭ хотят учитывать по-новому

✍️ Высокие баллы ЕГЭ хотят учитывать по-новому. Минобрнауки предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за экзамен, который был хорошо сдан, но его результаты не были использованы для поступления.

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