Депутат Рады адресовал Западу неожиданную просьбу - завести уголовное дело на Зеленского

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук обратился в Госбюро расследований Украины, а также к правоохранительным органам Великобритании, США и стран ЕС с требованием возбудить дело в отношении Владимира Зеленского.
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