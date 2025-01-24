Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Депутат Рады адресовал Западу неожиданную просьбу - завести уголовное дело на Зеленского

Депутат Рады адресовал Западу неожиданную просьбу - завести уголовное дело на Зеленского

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук обратился в Госбюро расследований Украины, а также к правоохранительным органам Великобритании, США и стран ЕС с требованием возбудить дело в отношении Владимира Зеленского.

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