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MSFT Bounces After Revenue Beat On Cloud Strength, CapEx In Line

MSFT Bounces After Revenue Beat On Cloud Strength, CapEx In Line

MSFT Bounces After Revenue Beat On Cloud Strength, CapEx In Line Microsoft walked into tonight's fiscal fourth-quarter earnings report carrying the most bearish positioning it has seen in more than a decade, and it does so on an afternoon when the Fed - now run by a chairman who has made a point of telling markets nothing - triggered significant volatility in stocks and bonds.

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