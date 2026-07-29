MSFT Bounces After Revenue Beat On Cloud Strength, CapEx In Line Microsoft walked into tonight's fiscal fourth-quarter earnings report carrying the most bearish positioning it has seen in more than a decade, and it does so on an afternoon when the Fed - now run by a chairman who has made a point of telling markets nothing - triggered significant volatility in stocks and bonds.
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