Аэропорт Нюрнберга объявил чрезвычайную ситуацию (ЧС) из-за ошибки пилота, перепутавшего коды. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции Михаэля Петцольда.
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