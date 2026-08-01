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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владельцы «Арсенала» одобрили расходы на трансфер Винисиуса. Бразилец – главная цель Артеты

«Арсенал» продолжает работу над возможным трансфером вингера « Реала » Винисиуса Жуниора . Владельцы лондонского клуба одобрили предполагаемые финансовые параметры сделки, сообщает The Athletic.

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