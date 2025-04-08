"Насквозь гнилая власть": украинцы в отчаянии от действий Киева

Галина Чужая

Ой, да не надо нам сказки рассказывать! Недовольные они. Были бы недовольными то они давно бы уже новый майдан учинили. Ведь они же на весь Мир кричали какие они свободные и независимые и не потерпят никакого насилья над собой. Так что пускай в дерьме своём бултыхаются и радуются своей независимости и хохляцкой гордости.