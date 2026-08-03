Российским военнослужащим на Херсонском и Запорожском направлениях приходилось собой закрывать сдавшихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они не попали под так называемый "дружественный огонь".
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