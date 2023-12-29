ФСБ задержала спонсировавших террористическую организацию иностранцев

В Екатеринбурге ФСБ задержала четырех иностранцев, спонсировавших террористическую организацию. Четыре проживавших в Свердловской области иностранца отправляли деньги террористам «Катиба Таухид Валь-Джихад» (запрещенная в России организация).
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