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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Траджан Лэнгдон о Джей Ар Холдене: «Я доверяю его взгляду»

Лэнгдон в пятницу был представлен в качестве президента по баскетбольным операциям «Детройта». На должность скаута он пригласил экс-одноклубника по ЦСКА.

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