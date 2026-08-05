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Царьград

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Bombardier Artemis II второй раз пролетел над Чёрным морем в этом месяце

Bombardier Artemis II второй раз пролетел над Чёрным морем в этом месяце

Bombardier Artemis II, самолёт-разведчик НАТО, вновь вылетел из румынской Констанцы и совершил второе в этом месяце патрулирование нейтральных вод Чёрного моря, не вторгаясь в воздушное пространство других стран.

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