Bombardier Artemis II второй раз пролетел над Чёрным морем в этом месяце

Bombardier Artemis II, самолёт-разведчик НАТО, вновь вылетел из румынской Констанцы и совершил второе в этом месяце патрулирование нейтральных вод Чёрного моря, не вторгаясь в воздушное пространство других стран.
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