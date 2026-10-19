На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в штатном режиме выполнен физический пуск реакторной установки правого борта строящегося атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220, после чего установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности и провели калибровку пусковой аппаратуры.